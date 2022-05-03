Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İlçede yaşayan Ahmet Arslan, Akbelen Bulvarı'nda park halindeki 51 ED 315 plakalı otomobilini temizlediği sırada, aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti.
Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmayan Arslan, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanı araçtan çıkardı.
Yılan doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA
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