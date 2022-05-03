Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
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Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

03.05.2022 12:26

Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İlçede yaşayan Ahmet Arslan, Akbelen Bulvarı'nda park halindeki 51 ED 315 plakalı otomobilini temizlediği sırada, aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti.

Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmayan Arslan, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanı araçtan çıkardı.

Yılan doğaya bırakıldı.

Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
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