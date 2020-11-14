Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Feleknaz Özbey K. idaresindeki 01 CLU 03 plakalı otomobilin motor kısmında, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü yol kenarına çektiği araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Mersin'de otoyolda seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika