Kırsal Sarıveli ve Karadiken mahallelerini bağlayan yolda A.P yönetimindeki 33 BP 195 plakalı kamyon ile S.S. idaresindeki 33 P 3475 plakalı pikap çarpıştı.

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