Son Dakika | Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı (2) - Son Dakika
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Son Dakika | Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı (2)

28.09.2022 14:56
Son Dakika | Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı (2)

Son dakika haberleri: 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIMersin'de, terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye personelinin de bulunduğu 30 kişiden 20'si gözaltına alındı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de, terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye personelinin de bulunduğu 30 kişiden 20'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin ise arandığı bildirildi.Bu arada, 26 Eylül gecesi teröristlerce Tece Polisevi'ne yapılan saldırının ardından kentte düzenlenen operasyonda ise 22 kişi gözaltına alınmıştı.


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Kaynak: DHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

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