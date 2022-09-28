Son Dakika | Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı (2)

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de, terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye personelinin de bulunduğu 30 kişiden 20'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin ise arandığı bildirildi.Bu arada, 26 Eylül gecesi teröristlerce Tece Polisevi'ne yapılan saldırının ardından kentte düzenlenen operasyonda ise 22 kişi gözaltına alınmıştı.