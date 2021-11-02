Üye Girişi
Son dakika! Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

02.11.2021 21:28

Son dakika haberleri... Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün sözde bayrağı ve dokümanlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilçe yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda terör örgüt adına çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda M.Y., Y.D., H.K. ve M.N. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 av tüfeği, örgütün sözde bayrağı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında yakalama kararı buluna F.Ü. ve D.S.'nin ise arandığı bildirildi.

Son dakika! Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika! Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika! Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika! Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Gözaltı, Mersin, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu 22:14 İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi 21:47 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi
Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi 21:37 Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 18:26 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 17:38 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu
22:13 İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu
22:08 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlıdan şaşkınlık yaratan savunma: İstem dışı oldu
22:04 İcrayla çocuk teslimi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları
21:55 FIFA'nın itibarı yerle bir olacak! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç kalmamış
21:52 Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu
21:50 Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam
21:46 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi
21:42 Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor
21:37 Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Aziz Yıldırım'ı hiç böyle görmediniz! Doğum gününde çılgınca eğlenip, şarkı söyledi Aziz Yıldırım'ı hiç böyle görmediniz! Doğum gününde çılgınca eğlenip, şarkı söyledi         
22:15
Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam         
21:50
Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor         
21:43
Facebook'tan yeni atak! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri silinecek Facebook'tan yeni atak! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri silinecek         
20:41
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 22:35:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement