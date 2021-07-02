Son dakika... Mersin'de seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu. Mustafa Kaplan idaresindeki 31 P 9612 plakalı briket yüklü tırın dorse kısmı,Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu üzerindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Şoförün tırı emniyet şeridine park ederek durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.

Son Dakika

Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir

Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayarların taksit sayılarına düzenleme getirdi

Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı

Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı