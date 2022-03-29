MERSİN'DE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN'de bahis ve yatırım danışmanlığı ile sosyal medya hesapları üzerinden elektronik eşya satışı adı altında dolandırıcılık yapan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bilişim sistemlerini kullanarak 'nitelikli dolandırıcılık' yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 6 ay süren titiz çalışma sonucunda Erdemli, merkez Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde vatandaşları bahis ve yatırım danışmanlığı ile sosyal medya hesapları üzerinden elektronik eşya satışı adı altında dolandıran 8 kişiyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği belirledi. Adreslerde aramada yapan jandarma, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelemek üzere el koydu. 8 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.