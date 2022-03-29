MERSİN'DE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika
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MERSİN'DE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

29.03.2022 14:33

MERSİN'de bahis ve yatırım danışmanlığı ile sosyal medya hesapları üzerinden elektronik eşya satışı adı altında dolandırıcılık yapan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

MERSİN'de bahis ve yatırım danışmanlığı ile sosyal medya hesapları üzerinden elektronik eşya satışı adı altında dolandırıcılık yapan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bilişim sistemlerini kullanarak 'nitelikli dolandırıcılık' yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 6 ay süren titiz çalışma sonucunda Erdemli, merkez Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde vatandaşları bahis ve yatırım danışmanlığı ile sosyal medya hesapları üzerinden elektronik eşya satışı adı altında dolandıran 8 kişiyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği belirledi. Adreslerde aramada yapan jandarma, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelemek üzere el koydu. 8 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'DE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI
MERSİN'DE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI
MERSİN'DE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

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Son Dakika | Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı Son Dakika | Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MERSİN'DE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika
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