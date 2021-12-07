Son dakika: Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adalet Sarayı'ndan çıkan T.T ve A.F.S, daha önce husumetli oldukları öne sürülen S.Ç ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç'nin üzerindeki tabancayla ateş açması sonucu T. T ve A.F.S yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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