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Son dakika... MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika... MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI

15.12.2021 14:00

Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yapanlara yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yapanlara yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, tefecilere yönelik 7 ev ve 2 iş yerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda H.A., M.A., A.A., E.D., İ.K., M.Ş. ve R.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; farklı kişiler adına düzenlenen 5 milyon lira tutarında 37 senet, 30 boş senet, senet fotokopisi, senet karnesi, 1 av tüfeği, 4 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son dakika... MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI
Son dakika... MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI
Son dakika... MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI
Son dakika... MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Hisarcık, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... MERSİN'DE 'TEFECİ' OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika
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