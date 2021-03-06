Son dakika haber! "Tefeci" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen E.T, kardeşleri Y.T. ve M.T. ile diğer zanlılar M.E.B, İ.A, S.Y, B.B, O.Ş. R.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde 10 senet, çek, tapu, pompalı tüfek ve faizle verilen paraların yazılı olduğu ajanda bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T. ve kardeşleri Y.T. ile M.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.E.B. ev hapsiyle, diğer zanlılar da yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.