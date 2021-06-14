Kazada, Batar, olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüleri Ş.K. ile F.İ. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Faruk Batar'a (27) önce Mersin'den Adana istikametine doğru giden Ş.K'nin kullandığı 06 BMJ 874 plakalı tır, yola savrulmasının ardından aynı yönden giden F.İ. yönetimindeki 33 AAJ 318 plakalı kamyonet çarptı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken önce tır ardından da kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Mersin'de tır ve kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı

Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Rizespor, Fenerbahçe'ye üç futbolcu için resmi teklif yaptı