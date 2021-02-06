Son Dakika | Mersin'de tırla otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi, toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi, toprağa verildi. Tamer G. idaresindeki 33 ENG 65 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Habibe Keser (43) yönetimindeki 38 RA 310 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Keser ile otomobildeki Melisa (24) ve Kumsal Keser (4) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Keser, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Kumsal Keser'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Tır şoförü gözaltına alındı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Habibe Keser'in cenazesi, hastane morgundaki işlemlerinin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Keser'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Sucular Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gaziantep, Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Mersin'de tırla otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren hemşirenin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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