Son dakika: Mersin'de trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Mersin'de trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli gözaltına alındı

24.03.2022 12:16
Son dakika: Mersin'de trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Mut ilçesinde trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Mersin'in Mut ilçesinde trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sertavul bölgesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Silifke-Mut- Karaman yolu üzerinde bulunan trafik uyarı işaret levhalarının yerlerinden sökülerek götürüldüğünü fark etti. Trafik uyarı işaret levhalarının çalınmış olduğundan şüphelenen ekipler, bölgede çalışma başlattı. Karaman istikametine giden bir aracı durduran ekipler, araçta yaptığı aramada yol üzerinden sökülen 6 adet trafik uyarı işaret levhası ele geçirdi.

Suçunu itiraf etiği bildirilen şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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Jandarma, Karaman, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de trafik uyarı levhalarını çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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