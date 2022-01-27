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Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

27.01.2022 11:00
Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda 375 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 30 gram esrar, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 TL ile bin dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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Uyuşturucu, Yenişehir, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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