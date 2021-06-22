Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke, Anamur, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, 4 ilçede belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 11 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların ikametlerinde 26 kök Hint keneviri, 80 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika