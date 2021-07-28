Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu