Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Silifke merkez ve Kızkalesi'nde bir araç ve ikamette yaptığı çalışmada 50 gram metamfetamin maddesi, 92 gram bonzai, satışa hazır 20 fiş metamfetamin maddesi, satıştan elde edilen 500 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili A.Y., F.B., A.K. ve A.B.İ. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

4 şüphelinin sorgusu sürüyor. - MERSİN