Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke, Erdemli, Tarsus, Mezitli ve Anamur ilçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların adreslerinde bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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