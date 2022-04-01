Son dakika! Mersin'de yangın: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki Enes Güler hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye ise sadece evinin önündeki birkaç oyuncağı kaldı.

Olay, ilçeye bağlı Yarenler Mahallesi 8002 Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Güler'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle birlikte çevredekiler durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İçeride bulunan 3 yaşındaki Enes Güler, baygın olarak dışarı çıkartıldı. Çocuk, hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Enes, hastanede yapılan müdahaleye rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren çocuğun ailesi ise hastane önünde gözyaşı döktü.

Yangınla ilgili bilgi veren mahalle muhtarı Rüstem Koç, "Yangına komşularla birlikte vardık, çok duman olduğu için içeri giremedik. Bir süre sonra itfaiye ekibi geldi mahsur kalan çocuğu çıkardı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne yolladık. Yangının elektrikten çıkma ihtimali olduğu söylendi" dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme yaptığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - MERSİN