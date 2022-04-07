Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

07.04.2022 13:50

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında S.K'ye ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Evin alevler içinde kalması ve yangının söndürülmesi, itfaiyenin kamerasına yansıdı.

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Bolu'da çıkan yangında odunluk ve sera kullanılamaz hale geldi Son dakika haberi: Bolu'da çıkan yangında odunluk ve sera kullanılamaz hale geldi Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 15:02:59. #1.12#
SON DAKİKA: Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement