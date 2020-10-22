Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen, örgütün sözde istihbaratçısı olduğu öne sürülen tutuklu sanık, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Suriye uyruklu sanık Kuteybe Hammet ve avukatı hazır bulundu.

Savunmasında, önceki celselerde verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirten sanık, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Hammet'in adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Kuteybe Hammet'in dijital belgelerinde 4 bine yakın terör örgütü DEAŞ üyesinin bilgileri ele geçilmişti. Örgütün sözde istihbaratçılarından olduğu öne sürülen Hammet hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.