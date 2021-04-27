Son dakika! Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli'de bağlı birimleri ziyaret etti - Son Dakika

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kızkalesi Polis Merkez Amirliğini ziyaret etti.

Erdemli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahne, müdürlükteki inceleme ve denetlemelerin ardından tadilat sonrası yenilenen Kızkalesi Polis Merkez Amirliğine geçti

İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol'dan bilgi alan Şahne, personele teşekkür etti.