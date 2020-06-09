Son dakika... MERSİN Erdemli Çamlığı piknik sezonuna hazır - Son Dakika

Erdemli Çamlığı piknik sezonuna hazır

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yılda 80 bin kişinin ziyaret ettiği Talat Göktepe Çamlığı temizlenerek piknik sezonuna hazırlandı. Türkiye'nin sayılı mesire alanlarından olan 260 bin metrekare alana sahip Erdemli Talat Göktepe Çamlığı yaz sezonuna hazırlanarak vatandaşların hizmetine açıldı., Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğüne bağlı çamlıkta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Deniz ve güneşi ile birlikte doğa harikası olan Erdemli Talat Göktepe Çamlığında temizlik ve bakım çalışmalarımız sona erdi. Yılda 80 bin kişinin geldiği Erdemli çamlığında, piknik yapmanın yanı sıra karavan ve kamp çadırı hizmeti de verilmektedir. Buraya gelen vatandaşlarımıza elektrik ve su hizmeti de veriyoruz. İnşallah bu yılda aynı şekilde yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz" diye konuştu. Talat Göktepe Çamlığı'na pikniğe gelenlar de, "Erdemli çamlığı çok güzel bir yer. Her yıl geliyoruz. Temiz ve ferah bir olmasının yanında deniz, kum, çam ağaçlarının içerisinde çok hoş vakit geçirilebilecek bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yaz sezonunun açılması ile birlikte pikniğe gelen vatandaşların yanı sıra karavanla tatile gelen bazı vatandaşlar ise çadır kurarak uzun süreli tatil yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.