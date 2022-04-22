Son dakika: Mersin merkezli 5 ilde sahte iddaa operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Mersin merkezli 5 ilde sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de yaşayan H.T. adlı şahıs sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte iddaa kuponu yöntemiyle dolandırıldığını belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etti. Belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, 9 ay süren çalışmalar sonucunda şahısların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin tamamını belirleyen ekipler, Mersin merkezli Gaziantep, Hatay, Kars ve Antalya'da yaptığı şafak operasyonuyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., M.D., C.Y., S.E. ve Ş.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.I. ise ev hapsine çarptırıldı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN