Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi yakalandı

06.03.2021 09:27

Mersin merkezli 8 ilde, kurdukları paravan şirketlerde sözde işe aldıkları kişilere usulsüz belge düzenleyip kredi kullandırdıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Mersin merkezli 8 ilde, kurdukları paravan şirketlerde sözde işe aldıkları kişilere usulsüz belge düzenleyip kredi kullandırdıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, elebaşılığını T.T.Ş'nin yaptığı organize suç örgütünün, sahte belgelerle bankalardan kredi çektirdiğini tespit etti.

Ekipler, örgüt üyelerinin maddi durumları iyi olmadığı için kredi çekemeyen kişiler için de sosyal medya hesaplarında ilan verdiğini ve kredi alabilmeleri için bu kişileri kurdukları paravan şirketlerde çalışıyor gibi gösterdiklerini belirledi.

Şüphelilerin, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) çalışan suç ortakları aracılığıyla bu kişileri sistem üzerinde uzun süredir çalışıyor, maaş ve sigorta primleri yüksek şekilde yatıyor gibi gösterdiği ortaya çıkarıldı.

Örgüt üyelerinin, konut ve ihtiyaç kredisi çektirdikleri müşterilerinden yüzde 20 ile 40 arasında komisyon aldıkları, bazı kişilerin ise kullandıkları kredilerin tamamını gasbettikleri ileri sürüldü.

Kredilerin kullanımının ardından usulsüz şekilde değiştirilen bilgiler silindi

SGK'de çalışan şüphelilerin, usulsüz şekilde değiştirdikleri bilgileri kredilerin kullandırılmasının ardından eski haline getirdiğini de ortaya çıkartan epolis, T.T.Ş'nin yanı sıra 36 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, Mersin, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Nevşehir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla T.T.Ş ve 9 SGK çalışanının da aralarında olduğu 28 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 27 kişiden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 25 şüpheliden SGK çalışanlarının da aralarında olduğu 19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı salıverildi.

T.T.Ş'nin polisteki sorgusunu ve adreslerinde bulunamayan 9 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

SGK çalışanı 9 şüpheliden 4'ü kurumdan ihraç edildi

Öte yandan, SGK müfettişlerince yürütülen idari soruşturmada da operasyon kapsamında yakalanan 9 SGK çalışanından 4'ünün kurumdan ihraç edildiği, 5'i hakkında da incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Örgütün, usulsüz yollarla çektirilen kredilerle bankaları yaklaşık 50 milyon lira zarara uğrattığı ileri sürüldü.

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi yakalandı
Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi yakalandı
Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi yakalandı
Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi yakalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi yakalandı - Son Dakika


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