Son dakika... Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

25.03.2022 10:57
Son dakika... Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Mersin merkezli 3 ilde, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla yaptıkları sahte bahis kuponlarını ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıp, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandıran zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bu yöntemle 18 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 8 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Mersin, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan 7'si yakalandı.

Zanlılardan V.T.A, Y.A.K. ve T.A'nın, müştekilerin para gönderdikleri banka hesaplarının sahibi oldukları, diğer şüphelilerin de hesaplardan para çektikleri belirlendi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

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Son dakika haberi... Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılara şafak operasyonu: 7 gözaltı Son dakika haberi... Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılara şafak operasyonu: 7 gözaltı

Münir Karaloğlu, Dolandırıcılık, Mersin, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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