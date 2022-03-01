Son dakika: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı

01.03.2022 11:52
Son dakika: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı

Son dakika haber... Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı.

Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Pazar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay M.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının, işlemlerinin ardından Mersin'e gönderildiği öğrenildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Astsubay, Mersin, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı - Son Dakika
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