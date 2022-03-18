Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 6 zanlı yakalandı

18.03.2022 10:02

Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve kente geldikleri bilgisine ulaşılan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terör örgütü mensuplarıyla ilişkili ve irtibatlı oldukları, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Mersin ve Diyarbakır'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan Y.Ş, E.Ç.K, A.A, F.J, B.A. ve İ.E. yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüpheli aranıyor.

Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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