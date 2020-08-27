Son dakika... MERSİN Yol ortasında oğlu tarafından bıçaklanan adam hastanede öldü - Son Dakika

Son dakika... MERSİN Yol ortasında oğlu tarafından bıçaklanan adam hastanede öldü

Son dakika haberine göre Yol ortasında oğlu tarafından bıçaklanan adam hastanede öldüMERSİN'in Tarsus ilçesinde Hayretin Türkmen (33), tartıştığı babası Nevrez Türkmen'i (58) yol ortasında defalarca bıçakladı.

Yol ortasında oğlu tarafından bıçaklanan adam hastanede öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Hayretin Türkmen (33), tartıştığı babası Nevrez Türkmen'i (58) yol ortasında defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nevrez T., olaydan bir gün sonra müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bıçaklı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlçesindeki bir devlet kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hayrettin Türkmen, önceki gün öğle saatlerinde Yenice Mahallesi'ndeki evlerinde babası Nevrez Türkmen ile iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Türkmen, evden aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden çıkan Nevrez Türkmen, Uğur Mumcu Caddesi'ne doğru koştu. Kanlar içinde kalan babasını takip eden oğlu cadde üzerinde babasını defalarca bıçaklamaya devam etti. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, Hayrettin Türkmen'i durdurmaya çalışırken, baba Nevrez Türkmen ise yere yığıldı. Bıçaklı saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan baba, ambulansla hastaneye götürüldü. Hayrettin Türkmen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine alınan Nevrez Türkmen, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hayrettin Türkmen ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika... MERSİN Yol ortasında oğlu tarafından bıçaklanan adam hastanede öldü

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MERSİN Yol ortasında oğlu tarafından bıçaklanan adam hastanede öldü - Son Dakika

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