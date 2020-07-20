Son dakika! Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe ile anlaştığını söylediği Mert Hakan Yandaş, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.



Mert Hakan Yandaş, paylaşımında "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar." sözlerini kullandı.



Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



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