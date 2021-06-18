Son dakika... Mert'in ölümünden sonra bakanlıktan 'satışı olmayan ürünleri bildirin' talimatı - Son Dakika

ANKARA'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili, tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davada, gıda kontrolörü sanık Fatma Şahin, "Bizim yaptığımız denetimler hijyen kurallarıyla ilgiliydi. Denetimlerde bu ürünü görmedim. Görsem de bizim sorumluluk alanımızda değil. Bakanlıktan bu olaydan sonra talimat yazısı geldi. Yetki alanımız olmasa da satışı uygun olmayan ürünlere rastlanırsa ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirmemiz istendi" dedi.

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ: DENETİM HİJYEN YÖNÜNDENDavanın bugün görülen duruşmasına, tutuksuz sanıklar Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gıda kontrolörleri Fatma Şahin, Koray Hozantaş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, okul kantinlerinde satışı uygun olmayan ürünlerle ilgili denetim yetkisinin kendilerinde olmadığı, yetki alanlarının hijyen yönünden olduğuna ilişkin yazısı okundu.TANIK ÖĞRETMEN: O KATTA NÖBETÇİ ÖĞRETMEN YOKTUTanık olarak dinlenen Mert Yağız Köksal'ın sınıf öğretmeni Aylin Y., olay anında öğretmen odasında olduğunu belirterek, olayın yaşandığı katta kantin dışında tek sınıf bulunduğunu, bu nedenle o katta nöbetçi öğretmen bulunmadığını söyledi. Aylin Y., "En kalabalık koridorda neden nöbetçi öğretmen yok?" sorusuna ise, "O koridorun bahçe ile bağlantısı var. Çocuklar oraya kantin için gidip hemen bahçeye çıkar. Bahçede nöbetçi öğretmen olduğu için, koridora ayrıca öğretmen görevlendirilmiyor" diye cevapladı. Tanık, ayrıca kantinde daha önce ürünün satıldığını görmediğini sözlerine ekledi.'SORUMLULUK ALANIMIZDA DEĞİL'Sanıklardan gıda kontrolörü Fatma Şahin, yaptıkları denetimlerin satılan ürünlerin yasaklı olup olmamasıyla ilgili olmadığını belirterek, "Bizim yaptığımız denetimler hijyen kurallarıyla ilgiliydi. Bakanlıktan gelen yazı, bu olayla ilgili teftişin bizim görevimiz olmadığını açıkça belirtmiştir. Denetimlerde bu ürünü görmedim. Görsem de bizim sorumluluk alanımızda değil. Gelen evraklarla birlikte denetimin bizim sorumluluğumuzda olmadığı belgelenmiştir; bu nedenle beraatimi talep ediyorum" dedi.'GÖRSEM UYARIRDIM'

Sanığın bu sözlerine tepki gösteren Köksal ailesinin avukatı Çağlar Çağlayan, "Kantinde bira görseniz, sigara görseniz de mi 'bizim sorumluk alanımızda değil' diyeceksiniz" dedi. Sanık Fatma Şahin ise, "Ben de bir anneyim görsem uyarırdım tabii. Ancak ben görev tanımımızda olmadığını anlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Sanık Fatma Şahin, "Bakanlıktan bu olaydan sonra talimat yazısı geldi. Yetki alanımız olmasa da satışı uygun olmayan ürünlere rastlanırsa ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirmemiz istendi" dedi. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından duruşma ertelendi.