Merter'de iki metrobüs çarpıştı! Bazı yolcular yaralandı - Son Dakika

Merter'de iki metrobüsün çarpışması nedeniyle metrobüs hattında uzun kuyruklar oluştu ve diğer istasyonlarda da yoğunluk yaşandı.

BAZI YOLCULAR YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Merter İstasyonuna yanaşan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle metrobüs hattında uzun araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşanıyor.