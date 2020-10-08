Merter'de iki metrobüs çarpıştı! Bazı yolcular yaralandı - Son Dakika

Merter'de iki metrobüs çarpıştı! Bazı yolcular yaralandı
08.10.2020 19:41
İstanbul'da Merter metrobüs durağında bir metrobüs, durakta bulunan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Merter'de iki metrobüsün çarpışması nedeniyle metrobüs hattında uzun kuyruklar oluştu ve diğer istasyonlarda da yoğunluk yaşandı.
BAZI YOLCULAR YARALANDI
Alınan bilgiye göre, Merter İstasyonuna yanaşan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle metrobüs hattında uzun araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşanıyor.
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