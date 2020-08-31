Son dakika... MERTER'DE OTOMOBİL YANGINI
Son dakika gündem haberine göre Merter D-100 Karayolu'nda bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı.
Merter D-100 Karayolu'nda bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı. Yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 Karayolu Merter mevkii Avcılar istikametinde Adem Karadeniz yönetimindeki 52 TC 993 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken otomobilde hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Otomobil sahibi Adem Karadeniz, "Teknik bir arıza, duman çıktı, dumanla beraber yanmaya başladı. Nasıl olduğunu anlamadım. Seyir halindeydik" dedi. Yanan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.
Son Dakika Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi Koronavirüs tedavisinde kullanılacak "3CLpro" adlı enzim yerli olarak üretildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı