Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 2 mobilya atölyesinde çıkan yangını söndüren itfaiye personeline plaket verildi.

Merzifon Ağaç ve İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Murat Seçgen ve beraberindeki sanayi esnafı, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner ve personeliyle görüşen Seçgen, 22 Mayıs'ta Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 mobilya atölyesinde çıkan yangının büyümemesi için itfaiye ekiplerinin özveriyle mücadele ettiğini söyledi.

İtfaiye ekibini kutlayan Seçgen, "Gönlümüz ister ki hiç yangın olmasın, bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmayalım ancak bunlara hazırlıklı olmamız lazım. İtfaiye personelimizin özverili çalışmalarıyla bir facia önlendi. Yangına zamanında müdahale edilmeseydi, çevredeki tüm mobilya atölyeleri yanabilirdi. Sanayi sitemizde çıkan yangında canlarını hiçe sayarak, esnaflarımızı daha fazla mağdur etmemek için görevinizi layıkıyla yerine getirdiğinizden dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım." dedi.

Aydıner ise 24 saat kesintisiz Merzifon başta olmak üzere çevre il ve ilçelere hizmet verdiklerini belirtti.

İtfaiyeciliğin birçok riski beraberinde taşıyan zor, meşakkatli ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğuna dikkati çeken Aydıner, kendi yaşamını riske atarak alevlerin içine dalan, canlarını hiçe sayan, çocuk kurtaran, insanları mutlu eden kahraman itfaiyecilerin bütün risklere rağmen kuruluş amacını karşılıksız yardım anlayışından aldığını kaydetti.

Seçgen, daha sonra yangının söndülmesinde görev alan itfaiyecilere plaket verdi.