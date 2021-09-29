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Son dakika! MESAM'ın "genel kurulda hile" davasında karar - Son Dakika

Son dakika! MESAM'ın "genel kurulda hile" davasında karar

29.09.2021 00:58
Son dakika! MESAM'ın

Son dakika haber: MESAM'ın 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

MESAM'ın 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, MESAM'ın 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların iptaline hükmetti.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin 2018 yılında yapılan genel kurula hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya MESAM Genel Başkanı seçilen Recep Ergül ile Coşkun Sabah ve Suat Suna'nın da aralarında bulunduğu 40 MESAM üyesi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Vereceğiniz karar emsal bir karar olacaktır"

Duruşmada beyanda bulunan Recep Ergül, "MESAM'ın huzurlu seçimini yaptık. Bu davayı emsal teşkil etmesin diyerek sürdürme kararı aldık. Vereceğiniz kararla divanı yönetenler daha dikkatli olacaklardır. MESAM bu davadan kazançlı çıkacaktır. Üyelerinin daha huzurlu genel kurullar yapabilmesi için divan heyetinin usule aykırı hareket etmemesi gereklidir. Vereceğiniz karar emsal bir karar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kararın önemi çok büyüktür"

Davanın kabulünü isteyen Suat Suna ise "Divanda çoğunluğu ele geçirenlerin uygulamayı yönlendirdikleri gerçeği karşısında vereceğiniz kararın önemi çok büyüktür" şeklinde konuştu.

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, MESAM'ın 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline hükmetti. 2018'deki genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptaline karar veren mahkeme, MESAM'a yeni yönetimin seçilmiş olması nedeniyle, görev verilen geçici yönetim kurulu ile ilgili bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"Mahkemeyi yanıltarak sonuç aldıklarını düşünüyorlar"

Duruşmanın ardından açıklama yapan MESAM Genel Başkanı seçilen Recep Ergül, "Yaklaşık 3 buçuk yıldır olağanüstü bir hukuk mücadelesinin neticesini geç de olsa aldık. 2018 yılında Sümer Ezgü başkanlığında MESAM Genel Kurulu adete katledilmişti, pek çok usulsüzlük yapılmıştı. Bunu bizler yargıya taşıdık arkadaşlarımızla beraber. Bugün 3 buçuk yıldır süren bir hukuk mücadelesi MESAM'ın lehine sonuçlandı. Davacıların lehine sonuçlandı ama burada MESAM'ın kurumsal kimliği daha güçlü bir şekilde çıktı. Biz adalet geç tecelli etse de, gecikse de sonuçta sığınabileceğimiz tek yer adalettir. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Mahkeme, Türkiye, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! MESAM'ın 'genel kurulda hile' davasında karar - Son Dakika


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