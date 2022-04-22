Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı - Son Dakika
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Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı

22.04.2022 17:04

Son dakika haberler: - Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı İsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazını kıldı.

- Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı

KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazını kıldı. İsrail polisi, namazın ardından avludaki Müslümanlara dron ile göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail polisinin günlerdir baskılarının devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlar, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail askerleri, Aksa'nın kapılarında, namaz kılmaya gelen Müslümanların kimlik kartlarını kontrol etti ve üstlerini aradı. Yaklaşık 150 bin kişi İsrail güçlerinin sıkı güvenlik önlemleri altında cuma namazını kıldı.

Filistinliler, namazın ardından İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirdi. İsrail polisi avludaki binlerce kişiye drone ile göz yaşartıcı gaz attı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı
Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı
Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı
Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı

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İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını

İsrail, Mescit, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldıİsrail polisi Mescid-i Aksa'da dron ile göz yaşartıcı gaz attı - Son Dakika
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