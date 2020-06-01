Son dakika... MESKİ, bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik üretti - Son Dakika

Son dakika... MESKİ, bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik üretti

Son dakika habere göre MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki 12 atıksu arıtma tesisinde 1 yılda toplam 128 milyon 172 bin metreküp atıksu arıttı.

Son dakika... MESKİ, bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik üretti, System.String[]

MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki 12 atıksu arıtma tesisinde 1 yılda toplam 128 milyon 172 bin metreküp atıksu arıttı. MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "1 Nisan 2019'dan bu güne kadar arıtma çamurundan elde edilen biyogazdan 1 milyon 896 bin 405 kilowatt elektrik enerjisi ürettik. Bunun maddi değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olup, bin hanenin bir yıllık elektrik enerji kullanımına eşdeğerdir" dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, atıksu arıtma tesislerine ilişkin açıklama yaptı. Mersin genelinde işletilen 12 atıksu arıtma tesisi ile çevreye çok ciddi katkılar sağlandığını vurgulayan Alkaç, atıksu altyapısına ve arıtma tesislerine yatırımların aralıksız sürdüğünü belirtti. Alkaç, "Yeni atıksu arıtma tesisleri konusunda sona geldiğimiz projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte de yeni yatırımlarımızın müjdesini vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.


"Bin hanenin bir yıllık enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik ürettik"


1 milyon 50 bin nüfusa hizmet etme kapasitesine sahip Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin kentin doğası açısından büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden MESKİ Genel Müdürü Alkaç, "Mersin'in en kapsamlı Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde bir yılda 67 milyon 692 bin metreküp atıksuyu arıttık. Ayrıca 1 Nisan 2019'dan bugüne kadar biyogazdan 1 milyon 896 bin 405 kilowatt elektrik enerjisi ürettik. Bunun maddi değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olup, bin hanenin bir yıllık elektrik enerji kullanımına eşdeğerdir" diye konuştu.


"Bir yılda 128 milyon 172 bin metreküp atıksuyu arıttık"


Mersin'i yeni atıksu yatırımlarıyla buluşturmak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Alkaç, "Tarsus Atıksu Arıtma Tesisinde 19 milyon 558 bin, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde 14 milyon 125 bin, Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi'nde 7 milyon 494 bin, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisinde ise 582 bin metreküp atıksuyu arıttık. Kapasitesi artırılan ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilen Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisinde 767 bin, Atakent Atıksu Arıtma Tesisinde ise 2 milyon 701 bin metreküp atıksuyu arıtarak, temiz bir şekilde doğaya deşarj ettik. Rehabilite ve kapasite artırımına gidilecek olan Silifke Atıksu Arıtma Tesisinde ise 3 milyon 726 bin, Karaman sınırına yakın Mut ilçesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinde ise 1 milyon 318 bin metreküp atıksuyun bertarafını sağladık. Mersin'in en batı ucu olan Antalya sınırında bulunan Anamur ve Bozyazı Atıksu Arıtma Tesislerinde ise 10 milyon 209 bin metreküp atıksuyu arıtarak, Akdeniz'in temizliğine önemli bir katkı sunduk. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak, bir yıllık süre içerisinde 128 milyon 172 bin metreküp atıksuyu arıtarak, temiz bir kent için çalışıyoruz. Türkiye su ve kanalizasyon idareleri arasında, ortalamanın üzerinde bulunan atıksu arıtma oranımızı arttırarak, çevreye duyarlı yatırımlarımıza yenilerini eklemek için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MESKİ, bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik üretti - Son Dakika

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