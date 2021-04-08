Son dakika! Meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyoruz - Son Dakika

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas Tesviyeciler Madeni Sanatkarlar ve Oto Sanatkarlar Odası iştirakinde hayata geçirilen Otomotiv Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) destekleri ile hayata geçirilen projenin açılış programına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Ayhan, daha sonra proje kapsamında okula kazandırılan araç ve ekipmanları inceledi.

Projenin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Vali Ayhan; proje ile öğrencilerin daha fazla uygulamalı eğitim alarak kendilerini geliştirebileceklerini söyledi.

Meslek liselerinin önemine vurgu yapan Ayhan; "Artık ülkemizde meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyoruz. Artık ara eleman demiyoruz, aranan eleman diyoruz. Bu nedenle; İl Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile Sivas Tesviyeciler Madeni Sanatkarlar ve Oto Sanatkarlar Odası iştirakinde hayata geçirdiğimiz bu projeyle Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Motorlu Teknolojiler Otomotiv alanında Otomotiv Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kurduk. Bu eğitim merkezinde öğrencilerimiz hem daha fazla uygulama eğitimi alarak bilimsel bilgilerini geliştirmiş olacaklar hem de sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sağlamış olacaktır. Bu konudaki hedefimiz, milli eğitim ve sanayi iş birliğinde, meslek lisesi öğrencilerimizin niteliğini artırıp, gelişimini sağlayarak kalifiye meslek elemanları yetiştirip ülkemizin yerel ve ulusal sanayi sistemine katkı sağlamak olacaktır. Projemizin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Oran Kalkınma Ajansımıza, Sivas Tesviyeciler Madeni Sanatkarlar ve Oto Sanatkarlar Odamıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ayhan'ın konuşmasının ardından Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Cevdet Çifçi tarafından projenin detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Çifçi, "Projenin amacı; Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanındaki eğitim alan öğrencilere, hibrit/elektrikli araçlar, otomatik vites kutuları ve otomotiv konfor sistemleri konusunda otomotiv sektörünün teknik işgücü ihtiyacını karşılayan, mesleki beceri ve nitelikleri kazandırmaktır" dedi.

Vali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, programın ardından bazı atölyeleri ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. - SİVAS