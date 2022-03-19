Son dakika: Meslek liseliler kamu kurumlarına ve özel sektöre temizlik malzemesi üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Meslek liseliler kamu kurumlarına ve özel sektöre temizlik malzemesi üretiyor

19.03.2022 14:51

Son dakika haberi: Hatay'ın Kırkhan ilçesinde bu yıl başında temizlik malzemesi üretimine başlayan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ürünlerini kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki şirketlere satıyor.

Hatay'ın Kırkhan ilçesinde bu yıl başında temizlik malzemesi üretimine başlayan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ürünlerini kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki şirketlere satıyor.

Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu yıl açılan kimya bölümünün 3 öğretmen ve 15 öğrencisi, bölgedeki fabrikaların da tecrübe ve ekipman desteğinden faydalanarak sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, oda parfümü, bulaşık deterjanı, kireç çözücü, cam temizleyici ve kolonya üretimi gerçekleştiriyor.

"Han Kimya" markası altında üretilen temizlik ve hijyen ürünleri, sipariş yöntemiyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki şirketlere satılıyor ve elde edilen kazanç okulun döner sermayesine aktarılıyor.

Aynı zamanda sektör için nitelikli personel de yetiştiren okulun hedefi aylık 100 ton üretim kapasitesiyle yıllık 1 milyon liralık satış rakamını yakalayabilmek.

Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Dinç, AA muhabirine, kimya sektörü ve diğer alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için nitelikli öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.

Okulun kimya bölümünün açılmasıyla özel sektördeki bir fabrikadan destek alarak temizlik ve hijyen malzemesi üretimine bu yıl başladıklarını aktaran Dinç, "Okulumuzda döner sermaye işletmesiyle kimya bölümünde ürettiğimiz ürünleri kamu ve özel kuruluşların temizlik ürün ihtiyacını karşılıyoruz. Bu üretimlerden öğrencilerimiz kendi aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz katma değer üreterek devletimizin hazinesine de katkı sağlıyorlar." dedi.

Dinç, talep doğrultusunda üretim kapasitelerini arttırabileceklerini belirterek, "Amacımız çevre illerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temizlik ürünleri ihtiyacının okulumuzdan karşılanması." diye konuştu.

Okula ekipman desteğinde bulunan fabrikanın İşletme Müdürü Bülent Çelik de kimya bölümünün açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bölümün ilçedeki sanayiye ve çocukların eğitimine özel katkı sağlayacağını belirtti.

Kimya bölümü 9. sınıf öğrencisi Abdullah Onur Gül, kimyaya ilgisinden dolayı bu bölümü seçtiğini, buradan elde ettiği geliri eğitimine harcadığını aktardı.

Öğrencilerden Sait Emrişal, kimya bölümünü bitirmesinin ardından daha kolay iş bulacağını umduğunu anlatarak bu alanda kendini daha çok geliştirmek için çaba gösterdiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Gaziantep'te başladı 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Gaziantep'te başladı Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı Hatay'da yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Anadolu Lisesi, Kırıkhan, Hatay, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Meslek liseliler kamu kurumlarına ve özel sektöre temizlik malzemesi üretiyor - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:01:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Meslek liseliler kamu kurumlarına ve özel sektöre temizlik malzemesi üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement