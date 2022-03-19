Son dakika: Meslek liseliler kamu kurumlarına ve özel sektöre temizlik malzemesi üretiyor - Son Dakika

Hatay'ın Kırkhan ilçesinde bu yıl başında temizlik malzemesi üretimine başlayan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ürünlerini kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki şirketlere satıyor.

Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu yıl açılan kimya bölümünün 3 öğretmen ve 15 öğrencisi, bölgedeki fabrikaların da tecrübe ve ekipman desteğinden faydalanarak sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, oda parfümü, bulaşık deterjanı, kireç çözücü, cam temizleyici ve kolonya üretimi gerçekleştiriyor.

"Han Kimya" markası altında üretilen temizlik ve hijyen ürünleri, sipariş yöntemiyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki şirketlere satılıyor ve elde edilen kazanç okulun döner sermayesine aktarılıyor.

Aynı zamanda sektör için nitelikli personel de yetiştiren okulun hedefi aylık 100 ton üretim kapasitesiyle yıllık 1 milyon liralık satış rakamını yakalayabilmek.

Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Dinç, AA muhabirine, kimya sektörü ve diğer alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için nitelikli öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.

Okulun kimya bölümünün açılmasıyla özel sektördeki bir fabrikadan destek alarak temizlik ve hijyen malzemesi üretimine bu yıl başladıklarını aktaran Dinç, "Okulumuzda döner sermaye işletmesiyle kimya bölümünde ürettiğimiz ürünleri kamu ve özel kuruluşların temizlik ürün ihtiyacını karşılıyoruz. Bu üretimlerden öğrencilerimiz kendi aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz katma değer üreterek devletimizin hazinesine de katkı sağlıyorlar." dedi.

Dinç, talep doğrultusunda üretim kapasitelerini arttırabileceklerini belirterek, "Amacımız çevre illerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temizlik ürünleri ihtiyacının okulumuzdan karşılanması." diye konuştu.

Okula ekipman desteğinde bulunan fabrikanın İşletme Müdürü Bülent Çelik de kimya bölümünün açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bölümün ilçedeki sanayiye ve çocukların eğitimine özel katkı sağlayacağını belirtti.

Kimya bölümü 9. sınıf öğrencisi Abdullah Onur Gül, kimyaya ilgisinden dolayı bu bölümü seçtiğini, buradan elde ettiği geliri eğitimine harcadığını aktardı.

Öğrencilerden Sait Emrişal, kimya bölümünü bitirmesinin ardından daha kolay iş bulacağını umduğunu anlatarak bu alanda kendini daha çok geliştirmek için çaba gösterdiğini kaydetti.