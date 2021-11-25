Üye Girişi
Son dakika... Meslek lisesinde matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar - Son Dakika

Son dakika... Meslek lisesinde matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar

25.11.2021 11:01

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin matbaa teknolojisi alanında üretime katkıda bulunan öğrenciler, hem bilgilerini pratiğe döküyor hem de harçlıklarını çıkarıyorlar.

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin matbaa teknolojisi alanında üretime katkıda bulunan öğrenciler, hem bilgilerini pratiğe döküyor hem de harçlıklarını çıkarıyorlar.

Kentte matbaa alanında eğitim veren tek kurum olan bölüm, 30 yıldır sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiriyor.

Son teknoloji cihazlarla üretimin sürdüğü okulda özellikle Bursa'daki tüm kamu hastanelerinin hasta yatış dosyaları, arşiv dosyaları, basılı evrak, broşür ve afiş gibi ihtiyaçları karşılanıyor, eğitim kurumları için karneler basılıyor.

Lise çağında ülke ekonomisine katkıda bulunmaya başlayan alandaki 168 öğrenciye aylık ödeme de yapılıyor.

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Celal Ulusoy, AA muhabirine, 1946'da açılan lisenin bilişim teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, matbaa teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı ile tesisat ve iklimlendirme teknolojisi alanlarında eğitim verdiğini söyledi.

Üretim ve istihdam odaklı eğitim anlayışıyla hizmet verdiklerini, önceliklerinin mezunların alanlarında çalışması olduğunu belirten Ulusoy, "Alanında tecrübeli öğretmenlerimizin verdiği eğitimler sonrasında öğrencilerimiz üretim yapabilen, mesleğinde başarılı birer teknik eleman konumuna geliyor. Bununla beraber eğitim ve sektör iş birliğini güçlendirmek istiyoruz. Sektörün bizden beklentilerini daha hızlı gerçekleştirebilmek için alanında kurumsallaşmış firmalarla toplantılar yapıyoruz." dedi.

Ulusoy, öğrencilerin okulda hem öğrendiklerini hem de harçlıklarını çıkardığını dile getirdi.

Kovid-19 sürecinde üretime ara vermediklerini aktaran Ulusoy, şu bilgileri paylaştı:

"Sektörle yaptığımız toplantılarda, değişen teknoloji konusunda kendimizi güncelliyoruz. Bursa'daki tüm kamu hastanelerinin hasta yatış dosyaları, arşiv dosyaları, basılı evrakını, broşürlerini ve afişlerini biz üretiyoruz. Bununla beraber okulların karne ihtiyaçlarını bizler karşılıyoruz. Talep olması durumunda diğer illerimize de bu türden hizmetleri verebiliriz. Bu yıl şu ana kadar satmış olduğumuz ürünlerden dolayı ciromuz 2 milyon liraya ulaştı. Öğrencilerimizin üretime katkılarından dolayı ekonomik kazançları da mevcut, aylık geliri 2 bin liraya varan öğrencilerimiz var."

Dizgi hatalarını önlemek için edebiyat öğretmenlerinden destek alıyorlar

Matbaa Alanı Şefi Alkan Doğanay ise 25 yıldır görev yaptığı bölümde hem eğitim hem de üretim faaliyetinde bulunduklarını belirtti.

Sektöre "aranan eleman" yetiştirdiklerini vurgulayan Doğanay, şöyle konuştu:

"Grafik tasarım, matbaacılığın ilk adımıdır. Öğrencilerimizi 9. sınıftan sonra dallara ayırıyoruz. Baskı öncesi programında öğrencilerimize tasarımları gösteriyoruz. Daha sonra grafikten gelen çalışmaların kağıt üzerine aktarıldığı çalışmaları öğrencilerimize gösteriyoruz. Baskı sonrasında da zımbalama, kesme, paketleme gibi dersleri öğrencilere göstererek sektörün ihtiyacı doğrultusunda çalışıyoruz. Öğrencilerimiz grafik, matbaa, reklam, tabela sektörü gibi birçok yerde rahatlıkla iş bulabiliyor."

Doğanay, öğrencilerin dizgi aşamasında Türkçeyi doğru kullanmasını sağlamak ve hataları önlemek için edebiyat öğretmenlerinden yardım aldıklarını bildirdi.

Matbaa öğretmeni Raif Çınar da istihdam için nitelikli üretim yapan öğrencilerin yetişmesi amacıyla mücadele verdiklerini, kamu kurumlarında ekonomik ömrünü tamamlamamış makineleri onararak kendilerine üretim bandı oluşturduklarını anlattı.

Öğrencilerden Fadile Demir de meslek sahibi olmak için bu bölümü seçtiğini ve koluna "altın bilezik" takmak istediğini ifade etti.

Feride Demir, okuldaki çalışmalarla hem aile bütçelerine katkıda bulunduklarına hem de kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarına dikkati çekti.

Nisa Çalışkan, kazançlarının bazen asgari ücreti bulduğunu ve kamu kurumlarının siparişlerini almayı beklediklerini aktardı.

Rabia Tuyli ise matbaa bölümünde yaptıkları çalışmalarla mesleklerini pekiştirdiklerini ve geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydetti.

Son dakika... Meslek lisesinde matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar
Son dakika... Meslek lisesinde matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar
Son dakika... Meslek lisesinde matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar
Son dakika... Meslek lisesinde matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar
Son dakika... Meslek lisesinde matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar

ulusoy, Bursa, Lise, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Meslek lisesinde matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi 11:24 İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi Beşiktaş'a attığı gollerle anılan Haller, başarının sırrını verdi 11:21 Beşiktaş'a attığı gollerle anılan Haller, başarının sırrını verdi Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! İşte olayın perde arkası 10:22 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! İşte olayın perde arkası Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'in annesi: Katilin ceza alması bizi rahatlattı! 09:28 Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'in annesi: Katilin ceza alması bizi rahatlattı!
Geçinemiyoruz eylemleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 70 kişi gözaltına alındı! 09:12 Geçinemiyoruz eylemleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 70 kişi gözaltına alındı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Son Dakika Haberleri
11:21 Beşiktaş'a attığı gollerle anılan Haller, başarının sırrını verdi
11:08 Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim
10:38 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak
10:33 Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?
10:31 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
10:28 Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu
10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim         
11:09
Bu oyuna dikkat! "Ucuza satıyoruz, tanesi 5 TL" dedikleri ürünlerin hepsi tarihi geçmiş çıktı Bu oyuna dikkat! "Ucuza satıyoruz, tanesi 5 TL" dedikleri ürünlerin hepsi tarihi geçmiş çıktı         
10:38
Yer İstanbul! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Yer İstanbul! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
10:16
Aman dikkat! Vücudunuzdaki 'ben'ler kanserin habercisi olabilir! Aman dikkat! Vücudunuzdaki 'ben'ler kanserin habercisi olabilir!         
09:28
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 11:29:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Meslek lisesinde matbaacılığı öğrenirken hem kazanıyor hem kazandırıyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement