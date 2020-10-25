Son dakika! Mesut Dilsöz: "Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve kazandık"

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve kazandık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mesut Dilsöz, "Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Mücadele ve kazma istekleri üst düzeydeydi. Öne geçtik ama basit bir top kaybından gol yedik. Pozisyonlarımız da vardı. Futbol içinde olan şeyler bunlar. Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve kazandık. Camiamıza 3 puan armağan olsun" diye konuştu. - ANKARA