Son dakika! Mesut Özil: "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü"

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilgili olarak, "Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü. Eğer Türkiye'ye gidersem, sadece Fenerbahçe'ye giderim" dedi.

Fenerbahçe ile bir süredir adı anılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları cevapladı. Fenerbahçe ile olan ilişkisini anlatan Özil, " Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı. Özil, İstanbul'da en sevdiği semt sorusuna ise 'Kadıköy' olarak cevap verirken, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Mesut Özil, küçükken giydiği Fenerbahçe formasının arkasında '10 Jay Jay Okocha' yazdığını ifade etti.

Yıldız futbolcu, gelmiş geçmiş en beğendiği Türk futbolcu sorusuna ise, 'Rıdvan Dilmen' diye cevap verdi. Mesut, futbolu bırakmasıyla alakalı, "Futbolu bırakmadan önce oynamak istediğim iki ülke var. Türkiye ve ABD. Eğer Türkiye'ye gidersem, sadece Fenerbahçe'ye giderim" açıklamasında bulundu.

Mesut Özil'in bu soru cevap programına ESPN ve Mirror gibi büyük medya kuruluşları da geniş yer verirken, özellikle 'Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü' cevabını manşetlere taşıdı. - İSTANBUL