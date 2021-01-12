Son dakika! Mesut Özil: "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü" - Son Dakika

Son dakika! Mesut Özil: "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü"

12.01.2021 00:09
Son dakika! Mesut Özil:

Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilgili olarak, "Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü. Eğer Türkiye'ye gidersem, sadece Fenerbahçe'ye giderim" dedi.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilgili olarak, "Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü. Eğer Türkiye'ye gidersem, sadece Fenerbahçe'ye giderim" dedi.

Fenerbahçe ile bir süredir adı anılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları cevapladı. Fenerbahçe ile olan ilişkisini anlatan Özil, " Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı. Özil, İstanbul'da en sevdiği semt sorusuna ise 'Kadıköy' olarak cevap verirken, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Mesut Özil, küçükken giydiği Fenerbahçe formasının arkasında '10 Jay Jay Okocha' yazdığını ifade etti.

Yıldız futbolcu, gelmiş geçmiş en beğendiği Türk futbolcu sorusuna ise, 'Rıdvan Dilmen' diye cevap verdi. Mesut, futbolu bırakmasıyla alakalı, "Futbolu bırakmadan önce oynamak istediğim iki ülke var. Türkiye ve ABD. Eğer Türkiye'ye gidersem, sadece Fenerbahçe'ye giderim" açıklamasında bulundu.

Mesut Özil'in bu soru cevap programına ESPN ve Mirror gibi büyük medya kuruluşları da geniş yer verirken, özellikle 'Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü' cevabını manşetlere taşıdı. - İSTANBUL

Mesut Özil, Fenerbahçe, İspanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Mesut Özil: 'Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı Twitter'ın hisseleri Trump'ın hesabının askıya alınmasının ardından değer kaybetti Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı
Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık         
00:22
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi         
00:16
Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu         
23:43
Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü         
23:15
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
ABD'de kaos büyüyor! 50 eyaletin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor ABD'de kaos büyüyor! 50 eyaletin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor         
21:25
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı         
20:19
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 00:37:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Mesut Özil: "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei