Son dakika! Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı: 100 kilogram yağış düşecek, sel riski olabilir - Son Dakika

Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte havalar soğumaya ve yağışlar kendini göstermeye başladı. Sonbahar mevsiminde en çok yağış alan bölgelerden olan Karadeniz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 11 ilin etkileneceği kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir.

SAMSUN VE SİNOP'TA SABAH SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yarın Sinop ve Samsun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olacak. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kuvvetli yağışların, Sinop'ta pazartesi sabah, Samsun'da ise pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BATI KADENİZ'DEKİ 4 İLE 50 KG YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde 17.10.2021 Pazar sabah saatlerinden itibaren 18.10.2021 Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uyarısında; sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR ŞİDDETLİ OLACAK

Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 17.10.2021 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Uyarıda; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yağışların Ordu ve Giresun'da Pazartesi öğle saatlerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde 19.10.2021 Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.