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Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı

02.10.2021 09:00

Son dakika gelişmelerine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırıkkale, Balıkesir, Çanakkale, Sivas ve Antalya için şiddetli sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara'da ise kuvvetli rüzgarın görüleceği belirtilirken vatandaşlara dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları için uyarı yapıldı.

Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Erzincan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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