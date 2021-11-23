Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yarın yurdun tamamında yağışlı hava etkili olacak.
Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri'nin kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Adana'nın güneyi ile Osmaniye'de sağanak ve gök gürültülü sağanak, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) yağış etkili olacak.
Adana, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Yalova, Osmaniye için sarı, Muğla için turuncu uyarı verildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı: Sağanak ve kar kapıda - Son Dakika