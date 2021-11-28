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Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak - Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak

28.11.2021 15:57

Son dakika gelişmelerine göre, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre fırtına, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı.

MARMARA'YI ETKİSİ ALTINA ALACAK

Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar da iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve batı bölgelerinde sağanak uyarısı

İL İL FIRTINA UYARISI

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için pazartesi sabahından itibaren etkili olması beklenen fırtına uyarısı yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Marmara ve batı bölgelerinde sağanak uyarısı

ÇATI UÇMASI GİBİ OLUMSUZLUKLAR YAŞANABİLİR

Yapılan uyarıda rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Denizli çevreleri dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE,, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Erzurum'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak

Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak - Son Dakika
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