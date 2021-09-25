Son dakika: Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SEL VE HEYELANA KARŞI UYARDILAR

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

BÖLGEDE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın bugün batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 25, Tunceli ve Erzincan'da 20, Ağrı'da 19, Kars ve Erzurum'da 16, Ardahan'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.