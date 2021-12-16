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Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak - Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak

16.12.2021 08:01
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak

Arka arkaya yapılan uyarılardan sonra İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde Silivri çevrelerinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Aralık Perşembe günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre 20 Aralık Pazartesi gününden itibaren İstanbul ve çevresinde sulu karın etkili olması beklenirken, İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda; " Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul`un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

SU BASKINLARI İÇİN UYARI

Yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

İSTANBUL İÇİN KRİTİK TARİH

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan haftalık hava durumu verilerinde ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul için yapılan uyarıların ardından İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyurularda olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.01 seferinin iptal edildiği aktarıldı.

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

KAR YAĞIŞI SİLİVRİ'DE BAŞLADI

Dün gece Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.

ETKİSİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak

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Son Dakika Güncel Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak - Son Dakika


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