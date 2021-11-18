Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 ile uyarı! Hem kar hem de sağanak yağmur bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), cuma ve cumartesi gününün hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, cuma ve cumartesi günü yurdun iç kesimleri ve doğu kesimlerinde yağış görülecek.
Cuma günü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunan Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Konya, Karaman, Mersin, Hatay, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de sağanak yağmur bekleniyor.
Cumartesi günü ise Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Konya, Karaman, Hatay, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Artvin, Rize, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya ve Samsun'da yağmur yağacağı tahmin ediliyor.
Cuma günü Kastamonu ve Bolu'da cumartesi günü ise Erzurum, Van, Bayburt, Ardahan, Kastamonu ve Hakkari'de karla karışık yağmur bekleniyor.
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