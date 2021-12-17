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Son Dakika: Meteoroloji İstanbul için kar uyarısı yaptı! - Son Dakika

Son Dakika: Meteoroloji İstanbul için kar uyarısı yaptı!

17.12.2021 09:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Aralık Cuma günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Öte yandan İstanbul Valiliği, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtip ilçe ilçe uyarılarını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI BÖLGELERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti. Valilik, 4 günlük hava durumunu açıkladı.Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada gün gün Hava Durumu şu şekilde belirtildi:

- Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin ( Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

- Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin ( Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

- Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

- Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

- Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Batman, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Meteoroloji İstanbul için kar uyarısı yaptı! - Son Dakika


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